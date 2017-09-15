Иско: «Перейти в «Барселону»? Ни малейшего шанса»

Полузащитник «Реала» Иско подписал новый контракт со «сливочными». Он заявил, что никогда не думал о переходе в «Барселону».

«Разговоры шли, но я не в курсе. Хочу сосредоточиться на игре за «Реал». Команда сделала ставку на меня, и мы довольны. Был ли шанс перейти в «Барселону»? Ни малейшего. Я всегда рассчитывал на «Реал». Были тяжелые времена, но я ни о чем не жалею», — сказал Иско.

Вчера «Реал» объявил о продлении контракта с Иско до 2022 года. Отступные в контракте испанца – 700 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: A Bola

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»