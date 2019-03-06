Иско отказался ехать на стадион в клубном автобусе

Автор: Павел Зайцев 0

Иско

Полузащитник Королевского клуба выразил свое недовольство непопаданием в заявку на матч против «Аякса». Игрок не захотел ехать на игру вместе с командой.

Главный тренер «сливочных» Сантьяго Солари не включил Иско в список из 18 игроков на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса». Что вызывало гнев у испанского полузащитника. Вместо того, чтобы отправиться на матч вместе с командой и другими игроками, по разным причинам не попавшим в заявку, Иско на своем автомобиле покинул базу в Вальдебабас.

Так же сообщается, что испанца никто не видел на самом матч с «Аяксом». Он не появлялся ни в зоне, где обычно находятся травмированные и не попавшие в состав игроки «Реала», ни в раздевалке команды.

Встреча завершалась разгромным поражением мадридцев (1:4), после которого команда закончила выступление в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

 

 

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