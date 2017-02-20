Иско может перебраться в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Иско

Хавбек «Реала» Иско входит в сферу интересов «Арсенала». Ожидается, что клубы сядут за стол переговоров в ближайшее время. Кроме того, на 24-летнего игрока претендует «Тоттенхэм».

Сам испанец на днях сообщил, что решение о своем будущем он примет до окончания сезона.

Соглашение Иско со сливочными рассчитано до июня 2018 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 17-ти поединках, записав в свой актив пять голов и четыре результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror.co.uk

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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