Ирвинг Лосано: «Гол в ворота Германии – лучший в карьере»

Вингер сборной Мексики Ирвинг Лосано ответил на вопросы корреспондента еженедельника «Футбол». Футболиста признали лучшим по итогам матча против сборной Германии.

— Как вы чувствуете себя? Что для вас победа над действующими чемпионами мира?

— Во-первых, я очень рад, мне очень приятно, потому что нам удалось, сыграно выступить, было видно, что мы много работали, а теперь появился еще и результат.

— Что вам сказал тренер во время перерыва?

— Он говорил, что нужно продолжить так играть и максимально выкладываться. Он правильно вел нашу игру и мы остались впереди.

— Вы считаете, что это крупнейшая победа Мексики в истории?

— Не самая крупная, но очень важная. Мы играли против действующих чемпионов мира все-таки.

— Вы могли бы отказаться от приза лучшего игрока, как ваш коллега из Египта?

— Это личное решение, принимать приз или нет. Мы отлично выступали всей командой.

— Это лучший гол в вашей карьере?

— Я думаю да, потому что мы все работаем, чтобы сыграть на чемпионате мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»