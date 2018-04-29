Иранские женщины нацепили бороды, чтобы проникнуть на стадион

Автор: Михаил Серебряков 0

iran football

Несколько иранских женщин переоделись в мужчин и нацепили бороды, чтобы посетить матч чемпионата страны с участием «Персеполиса». И затем увидеть награждение команды.

Заключительная встреча чемпионата закончилась разгромом «Сепидруд Решт» со счетом 3:0. По окончании матча была намечена церемония награждения и чествование «Персеполиса», ставшего чемпионом страны.

«Персеполис» – самая титулованная команда Ирана – на ее счету 11 чемпионских титулов.

В Иране женщинам запрещено посещать футбольные матчи, поэтому они и пошли на такую хитрость. Никто не заметил обмана, а болельщицы смогли воочию увидеть праздник.

Фото: Global Look Press
Источник: BabaGol

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