Иранские фанаты не дали выспаться Криштиану Роналду и сборной Португалии накануне игры

Болельщики сборной Ирана решили помочь своим футболистам перед предстоящим матчем чемпионата мира-2018 с Португалией. Они помешали сну соперников.

Накануне игры иранские фанаты расположились у отеля в Саранске, где остановилась португальская команда. Они начали шуметь, рассчитывая не дать выспаться футболистам из Португалии.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между Иран – Португалия состоится в понедельник, 25 июня, в 21:00 по московскому времени.

Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤 🎥 @RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3 — B24 🇵🇹 (@B24PT) 24 июня 2018 г.

Фото: Сергея Дроняева

Источник: Twitter