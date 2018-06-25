Иранские фанаты не дали выспаться Криштиану Роналду и сборной Португалии накануне игры

Автор: Евгений Морозов 0

Криштиану Роналду

Болельщики сборной Ирана решили помочь своим футболистам перед предстоящим матчем чемпионата мира-2018 с Португалией. Они помешали сну соперников.

Накануне игры иранские фанаты расположились у отеля в Саранске, где остановилась португальская команда. Они начали шуметь, рассчитывая не дать выспаться футболистам из Португалии.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между Иран – Португалия состоится в понедельник, 25 июня, в 21:00 по московскому времени.

Фото: Сергея Дроняева
Источник: Twitter

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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