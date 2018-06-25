Иранские фанаты не дали выспаться Криштиану Роналду и сборной Португалии накануне игры

Болельщики сборной Ирана решили помочь своим футболистам перед предстоящим матчем чемпионата мира-2018 с Португалией. Они помешали сну соперников.
Накануне игры иранские фанаты расположились у отеля в Саранске, где остановилась португальская команда. Они начали шуметь, рассчитывая не дать выспаться футболистам из Португалии.
Форвард «Реала» Криштиану Роналду вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише.
Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между Иран – Португалия состоится в понедельник, 25 июня, в 21:00 по московскому времени.
Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz 💤
🎥 @RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3
— B24 🇵🇹 (@B24PT) 24 июня 2018 г.
Фото: Сергея Дроняева
Источник: Twitter