Интервью Лионеля Месси оказалось подделкой

Недавнее интервью Лионеля Месси оказалось ложным. Об этом заявил испанский журналист Сэмуел Мардсен.

Испанский журналист Сэмуел Марсден заявил, что интервью форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликованное британским изданием Coach, является подделкой.

В том интервью говорилось, что футболист готов играть в «Барселоне» столько, сколько захочет клуб. Слова аргентинца были опубликованы во многих известных изданиях мира.

Стоит добавим, что издание Coach уже удалило интервью со своего сайта, отметив, что оно вызывает сомнения, и по этому поводу уже идет расследование.

«В Барселоне» подтвердили, что это интервью Месси является поддельным», – написал Марсден в своем твиттере.

В текущем сезоне Месси принял участие за «Барселону» в 24 матчах и отметился 27 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Сэмуеля Мардсена