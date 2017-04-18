«ПСЖ» интересуется Алексисом Санчесом и Месутом Озилом

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово начать официальные переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса. Месут Озил тоже попадает в сферу интересов французского клуба.
Представители парижан длительное время контактировали с окружением 28-летнего чилийского форварда и сейчас готовят первое предложение о трансфере в размере 55 миллионов евро.
Кроме того, «ПСЖ» следит за развитием ситуации с полузащитником лондонцев Месутом Озилом. Клуб не делал по нему предложений, но игрок очень нравится французам.
Контракты Санчеса и Озила с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo Sports