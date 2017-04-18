«ПСЖ» интересуется Алексисом Санчесом и Месутом Озилом

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Озил Санчес

Руководство «Пари Сен-Жермен» готово начать официальные переговоры с «Арсеналом» о трансфере нападающего Алексиса Санчеса. Месут Озил тоже попадает в сферу интересов французского клуба. 

Представители парижан длительное время контактировали с окружением 28-летнего чилийского форварда и сейчас готовят первое предложение о трансфере в размере 55 миллионов евро.

Кроме того, «ПСЖ» следит за развитием ситуации с полузащитником лондонцев Месутом Озилом. Клуб не делал по нему предложений, но игрок очень нравится французам.

Контракты Санчеса и Озила с «Арсеналом» рассчитаны до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Yahoo Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери: «Президент «Лестера» просит сосредоточиться только на сохранении прописки в АПЛ»

Натан Аке

«Челси» досрочно вернул из аренды Натана Аке

«Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси» проявляют интерес к Дзагоеву

Добавить комментарий

Войти с помощью: 