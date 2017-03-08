«Интер» заплатит «Фиорентине» за Федерико Бернардески 40 миллионов евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Бернардески

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески может сменить один итальянский клуб на другой. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Интер».

Сообщается, что «Интер» выложит за итальянского форварда 40 млн евро. В ближайшее время представители миланского клуба встретятся с агентами игрока, чтобы обсудить детали контракта.

Действующее соглашение Бернардески с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 официальных матчах за «фиалок», забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press
ИсточникIl Messaggero

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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