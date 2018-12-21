«Интер» хочет приобрести Мадрида, Геркус покинет «Локомотив», Глушаков хочет возглавить «Спартак». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Денис Глушаков

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 декабря.

1. «Интер» предпримет еще одну попытку приобрести Луку Модрича

Это случится следующим летом.

2. 90% игроков «Манчестер Юнайтед» потеряли уважение к Жозе Моуринью

Стали известны подробности увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

3. Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 

Он сделает это 29-го декабря.

4. Денис Глушаков хочет возглавить «Спартак»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А.

5. Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Был опубликован обновленный рейтинг стран.

Фото: Сергей Дроняев

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