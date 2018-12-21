«Интер» хочет приобрести Мадрида, Геркус покинет «Локомотив», Глушаков хочет возглавить «Спартак». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 декабря.

1. «Интер» предпримет еще одну попытку приобрести Луку Модрича

Это случится следующим летом.

2. 90% игроков «Манчестер Юнайтед» потеряли уважение к Жозе Моуринью

Стали известны подробности увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

3. Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива»

Он сделает это 29-го декабря.

4. Денис Глушаков хочет возглавить «Спартак»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А.

5. Сборная России осталась на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Был опубликован обновленный рейтинг стран.

Фото: Сергей Дроняев

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