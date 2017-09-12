«Интер» хочет повысить отступные по контракту Мауро Икарди со 110 до 200 млн евро

«Интер» планирует предложить нападающему Мауро Икарди новый контракт. Руководство «нерадзурри» считает, что отступные в размере 110 миллионов евро, прописанные в действующем договоре с игроком, по нынешним меркам слишком низкие.

В октябре прошлого года аргентинец продлил соглашение с клубом, причем отступные действительны только для команд не из Италии.

Этим летом «ПСЖ» подписал нападающего Неймара из «Барселоны» за 222 миллиона евро, а также арендовал форварда «Монако» Килиана Мбаппе с обязательством выкупа через год за 180 миллионов.

В ближайшее время «Интер» намерен начать переговоры с супругой и агентом Икарди Вандой Нарой.

Сообщается, что клуб хочет увеличить отступные за 24-летнего форварда до 200 миллионов евро или больше, а также повысить ему зарплату.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia