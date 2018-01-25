«Интер» хочет обменять Дриусси на Эдера

Миланский «Интер» собирается приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. Главы итальянцев намерены совершить с петербуржцами обмен.

Ранее руководство «нерадзурри» отказало сине-бело-голубым в аренде 31-летнего форварда Эдера, однако сейчас «Интер» готов обменять футболиста сборной Италии на Дриусси.

Напомним, Себастьян перешел в российский клуб летом 2017 года из «Ривер Плейта». В текущем розыгрыше чемпионата России аргентинец сыграл за «Зенит» 17 встреч и забил 3 гола.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: TMW