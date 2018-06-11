«Интер» согласовал с «Ромой» трансфер Раджа Наингголана за 29 млн евро

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может покинуть римский клуб. Игрок близок к переходу в «Интер», где будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Трансфер 30-летнего бельгийца обойдется миланцам в 29 млн евро. В его трансфере лично заинтересован главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти. Он хорошо знаком с бельгийцем по совместной работе в римском клубе.

Кроме того, в сделку войдет атакующий хавбек молодежной команды «Интера» Николо Дзаньоло. В 34 матчах минувшего сезона 18-летний игрок забил 14 голов, сделал 10 результативных передач и помог примавере миланского клуба во второй раз подряд выиграть скудетто.

Ожидается, что официально о переходе Наингголана в «Интер» будет объявлено 1 июля. В этом сезоне Раджа сыграл в 31 матче, забил 4 гола и отдал 10 голевых передач. Напомним также, что Наингголан завершил карьеру в сборной, из-за не попадания в расширенную заявку бельгийцев на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport