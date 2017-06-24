«Интер» расстанется с Марцело Брозовичем

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что не рассчитывает на Марцело Брозовича в следующем сезоне. На хорватского полузащитника в межсезонье претендует российский «Зенит».

Марцело Брозович в минувшем сезоне провел 23 матча в серии А за «нерадзурри», забил четыре мяча и оформил две результативные передачи. Главный тренер российского клуба Роберто Манчини видит в хорвате значимую трансферную цель для сине-бело-голубых этим летом.

Ранее итальянский специалист и Марцело Брозович вместе работали в «Интере».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia