«Интер» расстанется с Марцело Брозовичем

Автор: Алена Груздева 0

Брозович

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что не рассчитывает на Марцело Брозовича в следующем сезоне. На хорватского полузащитника в межсезонье претендует российский «Зенит». 

Марцело Брозович в минувшем сезоне провел 23 матча в серии А за «нерадзурри», забил четыре мяча и оформил две результативные передачи. Главный тренер российского клуба Роберто Манчини видит в хорвате значимую трансферную цель для сине-бело-голубых этим летом.

Ранее итальянский специалист и Марцело Брозович вместе работали в «Интере».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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