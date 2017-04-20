«Интер» провел переговоры с Мендешем о трансферах Хамеса и Фабиньо

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Хамес Родригес

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио вчера в Монако встречался с португальским агентом Жорже Мендешем. Аузилио и Мендеш обсуждали трансферы атакующего полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса и защитника «Монако» Фабиньо.

Переход Хамеса оценивается в 60 миллионов евро, а Фабиньо – в 30. Китайские владельцы «Интера» уже дали свое согласие на обе сделки.

Единственное препятствие на пути возможных трансферов – позиция «Интера» в таблице Серии А. Миланский клуб, скорее всего, останется без Лиги чемпионов и может не попасть в Лигу Европы.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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