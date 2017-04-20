«Интер» провел переговоры с Мендешем о трансферах Хамеса и Фабиньо

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио вчера в Монако встречался с португальским агентом Жорже Мендешем. Аузилио и Мендеш обсуждали трансферы атакующего полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса и защитника «Монако» Фабиньо.
Переход Хамеса оценивается в 60 миллионов евро, а Фабиньо – в 30. Китайские владельцы «Интера» уже дали свое согласие на обе сделки.
Единственное препятствие на пути возможных трансферов – позиция «Интера» в таблице Серии А. Миланский клуб, скорее всего, останется без Лиги чемпионов и может не попасть в Лигу Европы.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia