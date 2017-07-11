«Интер» приобрел хавбека «Фиорентины»

Автор: Владимир Шевелев 0

Борха Валеро

В преддверии нового сезона «Интер» укрепляет среднюю линию. Полузащитник Борха Валеро покинул «Фиорентину» и перешел в миланский клуб.

Накануне о трансфере сообщили во флорентийском клубе, а теперь официально о трансфере объявили миланцы. Контракт с 32-летним хавбеком подписан до 30 июня 2020 года.
По неофициальным данным, сумма трансфера составила  5,5 миллионов евро. Кроме того, «Фиорентина» может получить ещё € 1,5 млн в качестве возможных бонусов.

Борха Валеро выступал за «Фиорентину» с 2012 года. За это время он провёл в составе команды из Флоренции более 200 матчей.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Интер»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Борха Валеро переходит в «Интер»

Кришито

Доменико Кришито останется в Санкт-Петербурге

Брозович

«Интер» расстанется с Марцело Брозовичем

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 