«Интер» приобрел хавбека «Фиорентины»

В преддверии нового сезона «Интер» укрепляет среднюю линию. Полузащитник Борха Валеро покинул «Фиорентину» и перешел в миланский клуб.

Накануне о трансфере сообщили во флорентийском клубе, а теперь официально о трансфере объявили миланцы. Контракт с 32-летним хавбеком подписан до 30 июня 2020 года.

По неофициальным данным, сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Кроме того, «Фиорентина» может получить ещё € 1,5 млн в качестве возможных бонусов.

Борха Валеро выступал за «Фиорентину» с 2012 года. За это время он провёл в составе команды из Флоренции более 200 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Интер»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»