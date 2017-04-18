«Интер» предложил Диего Симеоне и Антонио Конте пост главного тренера

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Фанаты Интера

«Интер» летом рассчитывает усилить тренерскую позицию. Боссы миланского клуба хотят пригласить Диего Симеоне или Антонио Конте. 

Нынешний тренер «нерадзурри» Стефано Пиоли летом наверняка будет уволен, в связи с этим рассматриваются именно кандидатуры Симеоне и Конте.

Вариант с аргентинцем считается более вероятным, поскольку «Челси» никоим образом не готов отпускать Конте. Менеджмент «Интера» готов предложить тренерам 5-летний контракт с зарплатой 10-11 миллионов евро за сезон и уже контактировал с Симеоне.

Таким образом «Интер» рассчитывает вернуться в Лигу чемпионов, поскольку в следующем сезоне от Италии туда попадает 4 клуба, невыход в Лигу чемпионов руководство будет считать катастрофой.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Виктора Вальдеса

Восстановление Даниэля Старриджа займет до четырех месяцев

Лоран Блан: «Манчестер Сити» — это гость на вечеринке грандов»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 