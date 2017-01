«Интер» повторил успех четырехлетней давности, одержав 9 побед подряд

«Интер» разгромил «Пескару» в матче чемпионата Италии (3:0). Эта победа стала для «нерадзурри» седьмой подряд в чемпионате и девятой – во всех турнирах.

9 — #Inter have won 9 games in a row in all competitions for the first time since November 2012 (10 in that case). Rebirth. #InterPescara

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 28, 2017