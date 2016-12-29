«Интер» намерен приобрести у «Арсенала» Санчеса за 150 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Санчес


Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес вызвал интерес со стороны «Интера». По информации источника, миланский клуб во время летнего трансферного окна готов предложить за 28-летнего чилийца 150 миллионов евро.

Кроме Санчеса, черно-синие также намерены приобрести футболистов «ПСЖ» Маркиньоса и Марко Верратти.

Как сообщалось ранее, руководство лондонского клуба не может договориться с форвардом о продлении контракта, который истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Corrieredellosport

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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