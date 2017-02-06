«Интер» намерен приобрести Костаса Маноласа за 50 млн евро

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Манолас

«Интер» намерен укрепить линию обороны. Главной трансферной целью миланского клуба на лето стал Костас Манолас.

Центральный защитник «Ромы» Костас Манолас находится в сфере интересов «Интера».

Сообщается, что по окончании сезона миланцы согласны предложить за 25-летнего грека требуемые 50 миллионов евро.

Из-за проблем с финансовым фэйр-плей «Рома» готова расстаться с одной из своих звезд – с Маноласом или с хавбеком Раджой Наингголаном.

В 18 матчах текущего чемпионата Италии Манолас забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Вадим Павлов

Читайте по теме

Алексис Санчес

«Ювентус» намерен совершить громкий обмен футболистами с «Арсеналом»

Подопытный Брокки. «Милан» ставит новый эксперимент

Абате вскоре продлит контракт с «Миланом»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 