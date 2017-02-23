«Интер» и Мауро Икарди оштрафованы за заявления игрока в автобиографии

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Икарди

Федерация футбола Италии оштрафовала «Интер» и капитана команды Мауро Икарди. Миланский клуб и футболист наказаны за высказывания аргентинца в автобиографии об эпизоде в матче против «Сассуоло» в феврале 2015 года.

По версии игрока, после матча он подарил свою форму мальчику на трибуне, но один из лидеров фанатов отобрал подарок у ребенка и выбросил обратно Икарди. Аргентинец оскорбил фаната за такое поведение.

Икарди оштрафован за 13,5 тысяч евро, а «Интер» – на 6,5 тысяч за «одобрение агрессивного поведения при использовании бранных высказываний, которые носили оскорбительный характер и подстрекали к насилию».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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