«Интер» и Мауро Икарди оштрафованы за заявления игрока в автобиографии

Федерация футбола Италии оштрафовала «Интер» и капитана команды Мауро Икарди. Миланский клуб и футболист наказаны за высказывания аргентинца в автобиографии об эпизоде в матче против «Сассуоло» в феврале 2015 года.

По версии игрока, после матча он подарил свою форму мальчику на трибуне, но один из лидеров фанатов отобрал подарок у ребенка и выбросил обратно Икарди. Аргентинец оскорбил фаната за такое поведение.

Икарди оштрафован за 13,5 тысяч евро, а «Интер» – на 6,5 тысяч за «одобрение агрессивного поведения при использовании бранных высказываний, которые носили оскорбительный характер и подстрекали к насилию».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia