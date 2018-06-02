«Интер» готов продать Мауро Икарди за € 110 млн

Руководство миланского «Интера» приостановило переговоры с нападающим Мауро Икарди по новому контракту. Клуб готов продать аргентинца, если другие команды предложат за него € 110 млн.

«Интеру» грозят санкции из-за несоблюдения правил финансового фэйр-плей. Миланцам необходимо заработать € 50 млн до 30 июня.

В контракте Икарди прописана сумма отступных в размере € 110 млн, которая будет действовать с 1 по 15 июля. При этом она распространяется только на клубы за пределами Италии.

Отмечается, что в качестве замены «Интер» планирует приобрести форварда аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинеса за € 25 млн.

В этом сезоне аргентинец провел 34 матча и забил 29 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Mediaset Premium