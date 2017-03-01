«Интер» достиг договоренности с Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте согласился возглавить «Интер». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщают итальянские СМИ, главный тренер «Челси» Антонио Конте по окончании текущего сезона встанет у руля миланского «Интера». Китайские владельцы итальянского клуба предложили специалисту контракт на четыре года. Его ежегодная зарплата составит 15 миллионов евро. Изначально ему предлагалось 11 миллионов, но Конте отказался от такой суммы.

Сейчас представители китайского консорциума ведут переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем о досрочном расторжении контракта с лондонским клубом.

Напомним, Конте возглавил «Челси» перед стартом текущего сезона. После 26 туров «аристократы» возглавляют турнирную таблицу.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport