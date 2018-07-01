Иностранные болельщики сыграли с россиянами в городской футбол

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Творческое объединение #Шашники устроило конкурс для болельщиков из других стран под названием «Забей гол за Сборную России», предложив им сыграть в футбол в центре Москвы и принять участие в различных мини-соревнованиях.

Так, иностранным фанатам из Мексики, Швеции, Германии и других стран нужно было забивать голы в стиле разных футболистов сборной России, а также соревноваться в мастерстве чеканки, финтов и празднований. Видео прилагается:

Фото: Сергей Дроняев
Видео: канал #Шашники на Youtube
Источник: Еженедельник «Футбол»

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