«Шальке» и «Рома» заинтересованы в приобретении Романа Зобнина

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин ближайшим летом может перебраться в иностранный чемпионат. Футболист входит в трансферные планы клубов из Германии и Италии.

Как сообщается, руководство немецкого «Шальке-04» уже связывалось с представителями 23-летнего футболиста и всерьез рассматривает этот вариант усиления.

Также в услугах полузащитника красно-белых заинтересована итальянская «Рома», которая летом собирается обновить среднюю линию команды. Добавим, что в контракте Зобнина со «Спартаком» присутствует пункт об отступных, который не является неподъёмным для европейских клубов, что может ускорить переговорный процесс.

Стоить отметить, что интерес к футболисту есть у ряда российских клубов, но сам игрок не желает переходить в стан конкурентов «Спартака» и рассматривает вариант только отъезда за границу.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ Роман Зобнин выходил во всех 23 матчах в составе «Спартака», в которых отличился 2 голами и тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат