Иньиго Мартинес в ближайшее время перейдет в «Барселону»

Автор: Владимир Шевелев 0

Иньиго Мартинес

«Барселона» интересуется защитником «Реал Сосьедад». На следующей неделе каталонцы активируют отступные за Иньиго Мартинеса.

Клуб из Сан-Себастьяна не намерен вести переговоры о трансфере 26-летнего испанца, однако главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде настаивает на покупке защитника. «Барселона» готова на следующей неделе выплатить сумму отступных за Иньиго Мартинеса – 32 миллиона евро. В клубе надеются оформить сделку к среде.

Ранее Мартинес уже дал согласие на переход в «Барселону», так что трансферу ничто не должно помешать.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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