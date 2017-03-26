Илья Жигулев: «Есть понимание, в какой футбол хочет играть молодежная сборная России»

На днях молодежная сборная России разгромила в товарищеском матче Румынию со счетом 5:1. Полузащитник «Краснодара» и российской «молодежки» Илья Жигулев поделился впечатлениями от матча и рассказал об атмосфере внутри команды.

«Мне кажется, у нас собралась сейчас очень хорошая команда. Мы достойно выступили в матче с Румынией, владели большим преимуществом, одержали уверенную победу. Соперник старался, но большинство угроз нашим воротам было только после стандартов — на них румыны были действительно опасны. А в остальном мы их полностью переиграли.

«В команде отличная атмосфера, общаюсь хорошо со всеми ребятами. Есть понимание, в какой футбол хочет играть молодежная сборная России. На теоретических занятиях нам все доступно объясняют, в клубе мы играем в очень похожий футбол, потому у меня не возникло никаких проблем. Это футбол, построенный на контроле мяча, когда сразу после его потери нужно вступать в отбор, навязывать прессинг», — заявил Жигулев.

Отметим, что Жигулев открыл счет в матче с румынами.

Илья Жигулев подписал полноценный контракт с «Краснодаром» в зимнее трансферное окно. Пока футболист сыграл в трех матчах РФПЛ, но отметиться результативными действиями пока не сумел.

Следующий матч молодежная команда проведет 28 марта против Норвегии.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС