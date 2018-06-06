Илья Кутепов: «Суареса не боюсь. Если надо, сам могу его укусить»

Защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, боится ли играть против нападающего национальной команды Уругвая Луиса Суареса и форварда сборной Египта Мохамеда Салаха. А также рассказал о том, как он собирается бороться с укусами уругвайского форварда.

«Испугала ли меня игра Салаха? Нет. Как можно его остановить? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале Лиги чемпионов, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.

Боюсь ли Суареса? Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить», — сказал Кутепов.

Чемпионат мира–2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24