Илья Казаков: «Сложно поверить, что Манчини получает в России 10 млн евро, но в футбольном мире обсуждается эта цифра»

Известный комментатор и журналист Илья Казаков в своей колонке для еженедельника «Футбол», раскрыл информацию, сколько зарабатывает в «Зените» итальянский главный тренер Роберто Манчини.

«Слишком большие деньги за игроков, слишком большие контракты в условиях общего обнищания чемпионата (сложно поверить, что Манчини получает в России 10 млн евро в год, но в футбольном мире обсуждается именно эта цифра), слишком комфортная среда обитания в целом – стадион, самолет, город, база», — отмечает Казаков проблемы мотивации в «Зените». «Фраза, которую Манчини будут вспоминать, даже после того как он покинет Россию, о недоукомплектованности команды не была вырвана из контекста. Манчини начиная с первого дня переговоров должен был воспринимать свою работу в России как миссию, ради которой не считают денег», — добавляет комментатор.

Таким образом, с контрактом 10 млн евро в год Роберто Манчини будет считаться самым высокооплачиваемым тренером за всю историю российского футбола. Например, Фабио Капелло на посту главного тренера сборной России в год получал 7 млн. евро. Но если суммировать все выплаты Капелло, включая бонусы за попадание на ЧМ-2014 (2 млн. евро) и выплату неустойки за досрочное расторжение контракта (порядка 15 млн. евро), получится, что экс-главный тренер сборной России за три года заработал под 40 млн евро.

Полностью авторская колонка Ильи Казакова здесь

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