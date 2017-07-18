Илья Геркус: «Задача «Локомотива» — быть в еврокубках и наиграть молодежь»

Автор: Владимир Шевелев 0

Илья Геркус

Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопросы болельщиков в социальной сети. Он рассказал, какие задачи на стартовавший сезон ставит столичный клуб.

«Мы усиляемся. Плюс задачу заигрывать своих молодых никто не отменял. Для этого мы их всех и переподписали. Лучше давать своей молодежи шанс, чем потом задорого покупать чужую. У нас другая задача на сезон: быть в еврокубках плюс наиграть молодежь», — написал Геркус в.

В первом туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом» 18 июля.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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