Илья Геркус: «В переходе Стивена Колкера требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности»

Работа по переходу в «Локомотив» 25-летнего английского защитника Стивена Колкера продолжается, с игроком осталось согласовать детали личного контракта. Об этом сообщил президент московского футбольного клуба Илья Геркус.

«Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с «Куинз Парк Рейнджерс» согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения.

Вчера в Лондоне мы встретились с игроком, встреча прошла очень позитивно. Стивен — замечательный парень, большой профессионал, амбициозный спортсмен. Задавал много вопросов о нашем клубе и чемпионате, о Москве.

Надеемся, что Стивен Колкер присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности», — заявил Илья Геркус.

Клубы не разглашают детали возможной сделки, но, по имеющимся данным, речь может идти о краткосрочной аренде с последующим правом выкупа игрока.

Колкер провел в чемпионате Англии сезона-2016/17 13 матчей, забив два мяча. В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, в котором ответился забитым мячом. Также он участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.