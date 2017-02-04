Илья Геркус: «В переходе Стивена Колкера требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности»

Работа по переходу в «Локомотив» 25-летнего английского защитника Стивена Колкера продолжается, с игроком осталось согласовать детали личного контракта. Об этом сообщил президент московского футбольного клуба Илья Геркус.
«Мы все еще работаем по переходу Стивена Колкера. Договор с «Куинз Парк Рейнджерс» согласован и подписан, с игроком обсуждаются детали будущего соглашения.
Надеемся, что Стивен Колкер присоединится к нашей команде. Требуется еще немного времени, чтобы уладить формальности», — заявил Илья Геркус.
Колкер провел в чемпионате Англии сезона-2016/17 13 матчей, забив два мяча. В 2012 году сыграл за сборную Англии в товарищеском матче с командой Швеции, в котором ответился забитым мячом. Также он участвовал в Олимпийских играх 2012 года, выступая за сборную Великобритании.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС