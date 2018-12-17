Илья Геркус в декабре покинет «Локомотив» и перейдет на более масштабную работу

Автор: Евгений Морозов 0

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус до конца года покинет клуб. Такой информацией располагает одно из российских СМИ.

«В декабре гендир «Локомотива» Илья Геркус покинет клубный пост и перейдeт на новую, более масштабную работу. При этом он останется в структуре российского футбола», – таков смысл сообщения источника.

По информации источника, заменить Геркуса может Василий Кикнадзе. Ему 56 лет, он работал на телевидении ведущим, журналистом, редактором.

Геркус работает в «Локомотиве» с 2016 года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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