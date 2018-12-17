Илья Геркус в декабре покинет «Локомотив» и перейдет на более масштабную работу

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус до конца года покинет клуб. Такой информацией располагает одно из российских СМИ.

«В декабре гендир «Локомотива» Илья Геркус покинет клубный пост и перейдeт на новую, более масштабную работу. При этом он останется в структуре российского футбола», – таков смысл сообщения источника.

По информации источника, заменить Геркуса может Василий Кикнадзе. Ему 56 лет, он работал на телевидении ведущим, журналистом, редактором.

Геркус работает в «Локомотиве» с 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»