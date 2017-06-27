Илья Геркус: «Мы поможем Ари с получением паспорта России»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 25 тур. ЦСКА — «Локомотив» — 4:0. Москва. Арена ЦСКА. 26 апреля 2017 г.

«Локомотив» готов оказать помощь бразильскому игроку клуба Ари с получением паспорта РФ. Об этом сообщил президент красно-зеленых Илья Геркус.

«Если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на «Локомотиве». Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать.

Конечно, мы поможем нашему игроку. Если Ари потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем», — заявил Геркус.

Напомним, в «железнодорожный» клуб форвард перебрался этой зимой. За 9 матчей РФПЛ в составе «Локомотива» 31-летний футболист забил 6 голов, а также выиграл с командой Кубок России.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: ТАСС

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