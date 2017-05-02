Илья Геркус: «Локомотиву» надо просто забрать свое»

Президент «Локомотива» Илья Геркус накануне финала кубка России прокомментировал последние выступления «железнодорожников». Также менеджер рассказал, что ждут в команде от полузащитника Алексея Миранчука.

«Причин неудачных выступлений в последние недели много. Не думаю, что сейчас стоит вдаваться в разборы. Кстати, не соглашусь, что все эти матчи были одинаково плохими. Все-таки второй тайм встречи с «Рубином», на мой взгляд, был замечательным. Мы боролись и выглядели командой. Думаю, что если мы будем играть в том же духе, то у «Урала» вообще нет шансов. Сейчас основной соперник «Локомотива» – это мы сами. Мы должны показать наш лучший футбол и абсолютно точно это сделаем. У нас очень опытная команда, подавляющее большинство футболистов играло и выигрывало в разных финалах. Надо просто прийти и забрать свое.

Не хотел бы сейчас оценивать сезон в целом. Сейчас весь настрой – на победу в кубковом финале. Это и трофей, и возможность выйти в еврокубки. И доказательство самим себе и нашим болельщикам, что «Локомотив» способен побеждать в самых серьезных матчах. Но, конечно, теперь кубковый результат – это большая часть оценки итогов сезона. Мы должны были выступить хорошо и в чемпионате, и в Кубке. Теперь же матч с «Уралом» – это не просто финал, а финал-финал. Добавить тут нечего.

Мы всегда ждем от Алексея Миранчука подвигов, особенно в финале. Мы надеемся, что Алексей будет их совершать в форме «Локомотива» очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона», — заявил Геркус.

Напомним, что финал кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» состоится 2 мая в 18:45 по московскому времени на стадионе «Фишт» в Сочи.

Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Локомотив»

Источник: Спорт-Экспресс