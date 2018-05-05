Илья Геркус: «Два человека верили в чемпионство с самого начала – Денисов и Фарфан. Я не верил»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после победы в чемпионате России. Он до последнего не верил в чемпионство.

«Два человека верили в чемпионство с самого начала. Я не верил, никто не верил. Это Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан.

Все остальные позже присоединились. Эти парни нас вытащили, да и все остальные, но они верили с самого первого дня.

Мы это сделали. Конечно, мне очень тяжело выигрывать против моей команды бывшей команды. Но это футбол», – сказал Геркус.

Фото: Global Look Press

Источник: Наш Футбол