Илья Геркус: «Два человека верили в чемпионство с самого начала – Денисов и Фарфан. Я не верил»

Автор: Евгений Морозов 0

Илья Геркус

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился эмоциями после победы в чемпионате России. Он до последнего не верил в чемпионство.

«Два человека верили в чемпионство с самого начала. Я не верил, никто не верил. Это Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан.

Все остальные позже присоединились. Эти парни нас вытащили, да и все остальные, но они верили с самого первого дня.

Мы это сделали. Конечно, мне очень тяжело выигрывать против моей команды бывшей команды. Но это футбол», – сказал Геркус.

Фото: Global Look Press
Источник: Наш Футбол

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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