Икер Касильяс может уйти из «Порту»

Автор: Дмитрий Темников 0

Икер Касильяс

Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс готов разорвать контракт с клубом. Футболист недоволен отсутствием практики в команде. 

36-летний вратарь собирается уйти в другой клуб уже в зимнее трансферное окно. Чемпион мира-2010 начинал текущий сезон основным голкипером португальцев, однако в последних шести матчах в основе «драконов» выходит 24-летний Жозе Са. 20 октября тренерский штаб отправил испанца в запас команды из-за того, что тот использовал телефон в расположении команды, несмотря на общий запрет.

В «Порту»  Касильяс перешел летом 2015 года. До этого Икер все карьеру провел в мадридском «Реале».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana  

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