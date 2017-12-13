Икер Касильяс может уйти из «Порту»

Испанский голкипер «Порту» Икер Касильяс готов разорвать контракт с клубом. Футболист недоволен отсутствием практики в команде.

36-летний вратарь собирается уйти в другой клуб уже в зимнее трансферное окно. Чемпион мира-2010 начинал текущий сезон основным голкипером португальцев, однако в последних шести матчах в основе «драконов» выходит 24-летний Жозе Са. 20 октября тренерский штаб отправил испанца в запас команды из-за того, что тот использовал телефон в расположении команды, несмотря на общий запрет.

В «Порту» Касильяс перешел летом 2015 года. До этого Икер все карьеру провел в мадридском «Реале».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana