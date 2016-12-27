Икер Касильяс может стать игроком «Марселя»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Икер Касильяс

Испанский вратарь португальского «Порту» Икер Касильяс зимой может сменить клуб. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, руководство «Марселя» хочет приобрести чемпиона мира-2010 в январе следующего года. Позиция голкипера является приоритетной задачей по усилению команды. О сумме возможного трансфера не сообщается.

35-летний испанец является воспитанником мадридского «Реала» и выступал за данную команду на протяжении 17 лет. В июле 2015 года Касильяс перешел в «Порту».

Фото: Global Look Press

Источник: RTL France

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Дмитрий Темников
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