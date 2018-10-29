Икарди сделал дубль в матче с «Лацио», первый гол он забил после паса Весино пяткой

Нападающий «Интера» Мауро Икарди отметился дублем в матче против «Лацио». «Нерадзурри» победили с разгромным счетом 3:0, а Икарди отличился на 28-й и 70-й минутах встречи, которая проходила в Риме на «Стадио Олимпико».

Первый мяч в этой встрече Икарди отправил в ворота «Лацио» после паса Матиаса Весино пяткой – 1:0.

Потом голом отличился Марцело Брозович на 41-й минуте, а на 70-й минуте Икарди сделал счет крупным. Борха Валеро снабдил капитана «Интера» мячом в штрафной, Икарди убрал на замах защитника и точно пробил в ближний угол – 3:0!

На счету Мауро Икарди теперь 6 мячей в нынешнем турнире Серии А в 8 матчах. Больше забили только Криштиану Роналду («Ювентус») – 7 голов, а также Кшиштоф Пентек («Дженоа») – 9 мячей.

«Интер» занимает второе место в Серии А после 10 туров с 22 баллами. Лидирует в турнире «Ювентус» — 28 очков.

Сайт еженедельника «Футбол» ftbl.ru показывал в прямом эфире матч «Лацио» — «Интер» — 0:3.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

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