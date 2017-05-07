Игроки «Суонси» оплатят своим болельщикам билеты на матч с «Сандерлендом»

Футбольный клуб «Суонси» покроет стоимость билетов для 3000 болельщиков на выездном матче против «Сандерленда». Матч состоится на следующей неделе в рамках 37-го тура.

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент сообщил, что полузащитник команды Лео Бриттон подал идею о том, чтобы игроки заплатили за билеты, и она была одобрена.

«Суонси» находится на 17-ой строчке в турнирной таблице, но потеря очков может оказаться для «лебедей» катастрофической. Ближайший преследователь – «Халл» отстает всего лишь на одно очко. «Сандерленд» и «Мидлсбро» уже обеспечили себе вылет в Чемпионшип.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC