Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

Сборная России собралась в Министерстве спорта. Там им присудили почетные звания.

«Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала турнира. Это лучший результат в истории сборной.

Фото: Global Look Press

Источник: РФС