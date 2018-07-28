Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

Сборная России собралась в Министерстве спорта. Там им присудили почетные звания.
«Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.
На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала турнира. Это лучший результат в истории сборной.
Футболисты @TeamRussia получили звания заслуженных мастеров спорта России.
Тренеры @TeamRussia получили звания заслуженных тренеров России! pic.twitter.com/XWPDZg0jyB
— Сборная России (@TeamRussia) 28 июля 2018 г.
Фото: Global Look Press
Источник: РФС