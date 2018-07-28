Игроки сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта

Автор: Евгений Морозов 0

сборная России

Сборная России собралась в Министерстве спорта. Там им присудили почетные звания.

«Футболисты сборной России получили звания заслуженных мастеров спорта России. Тренеры команды получили звания заслуженных тренеров России!» — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала турнира. Это лучший результат в истории сборной.

Фото: Global Look Press
Источник: РФС

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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