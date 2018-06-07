Игроки сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Автор: Евгений Морозов 0

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Футболисты сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу (более миллиона рублей) и по 7,5 тысяч евро (более 500 тысяч рублей) за каждую ничью. Премию получают все игроки, попавшие в заявку на матч.

За поражения выплаты не предусмотрены.

Такая схема действует с начала назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды. Во время чемпионата мира схема останется прежней, но скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Чемпионат

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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