Игроки сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Футболисты сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу (более миллиона рублей) и по 7,5 тысяч евро (более 500 тысяч рублей) за каждую ничью. Премию получают все игроки, попавшие в заявку на матч.

За поражения выплаты не предусмотрены.

Такая схема действует с начала назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера команды. Во время чемпионата мира схема останется прежней, но скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Чемпионат