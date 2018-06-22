Игроки сборной Аргентины просят сменить тренера на матч ЧМ-2018 с Нигерией

Автор: Михаил Серебряков 0

Хорхе Сампаоли

Футболисты сборной Аргентины выступили с просьбой назначить другого тренера на третий и последний матч группового этапа чемпионата мира — 2018 с Нигерией. Матч состоится 26 июня в Санкт-Петербурге. 

Как утверждают испанские СМИ , игроки не хотят, чтобы главный тренер Аргентины Хорхе Сампаоли руководил командой на последнем матче группового этапа турнира с Нигерией.

Футболисты желают, чтобы в следующей игре тренером был помощник Сампаоли.

Сборная Аргентины во втором туре ЧМ-2018 проиграла команде Хорватии со счётом 0:3 в матче второго тура группового этапа и с одним очком занимает третье место в своей группе.

Фото: Global Look Press
Источник: Toda Pasion

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