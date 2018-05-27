Игроки «Реала» остались недовольны словами Роналду про возможный уход

Игроки «Реала» остались недовольны словами форварда команды Криштиану Роналду о своем будущем после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1). Напомним, что португалец намекнул о уходе из королевского клуба.

Вскоре после финального свистка португалец дал понять, что в скором времени может покинуть мадридский клуб: «О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни».

Как пишут испанские СМИ, в раздевалке «Реала» после матча ощущалось недовольство из-за слов Роналду, партнеры форварда сказали ему, что такие заявления сначала нужно делать внутри команды, а потом разглашать публично.

Сообщается, что Роналду ответил на претензии так: «Если бы я забил, я бы ничего не говорил». Однако спустя какое-то время Криштиану признал ошибку и выслушал одноклубников.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca