Игроки «Панатинаикоса» не вышли на тренировку из-за долгов по зарплате

Автор: Михаил Серебряков 0

Panathinaikos

Игроки греческого «Панатинаикоса» не вышли на тренировку в знак протеста против невыплаты зарплаты. Футболисты не получают зарплату с октября прошлого года.

Футболисты заявили президенту клуба Василису Константину, что не возобновят тренировки до погашения долгов вплоть до декабря месяца.

На прошлой неделе греческая суперлига сняла три очка с афинского клуба в турнирной таблице за невыплату 500 тысяч евро бывшему защитнику команды Йенсу Веммеру.

«Панатинаикос» занимает девятое место в чемпионате Греции.

Финансовые проблемы клуба начались в тот момент, когда главный акционер клуба Яннис Алафузос решил сократить затраты.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

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