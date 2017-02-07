Игроки «Луча-Энергии» будут бойкотировать второй межсезонный сбор

Финансовая ситуация владивостокского «Луча-Энергии» находится в тяжелой ситуации. Футболисты команды готовы не тренироваться, пока не будут решена данная проблема.

Игрокам и тренерскому штабу команды не выплачивают зарплату на протяжении 4-х месяцев. В связи с этим члены команды планируют объявить бойкот руководству и не выезжать на очередной подготовительный сбор. По заявлениям некоторых источников, в «Луче» нет денег даже на необходимые препараты и медикаменты.

Сейчас желто-синие находятся на сборах в Турции. Руководство клуба не имеет средств на то, чтобы по окончании данного этапа подготовки отвезти команду обратно в Россию.

Фото: Global Look Press

Источник: Onedivision