Игроки «Луча-Энергии» будут бойкотировать второй межсезонный сбор

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Финансовая ситуация владивостокского «Луча-Энергии» находится в тяжелой ситуации. Футболисты команды готовы не тренироваться, пока не будут решена данная проблема.

Игрокам и тренерскому штабу команды не выплачивают зарплату на протяжении 4-х месяцев. В связи с этим члены команды планируют объявить бойкот руководству и не выезжать на очередной подготовительный сбор. По заявлениям некоторых источников, в  «Луче» нет денег даже на необходимые препараты и медикаменты.

Сейчас желто-синие находятся на сборах в Турции. Руководство клуба не имеет средств на то, чтобы по окончании данного этапа подготовки отвезти команду обратно в Россию.

Фото: Global Look Press

Источник: Onedivision

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