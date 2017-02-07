Игроки «Лестера» могут потерять до 40% зарплаты, если вылетят в Чемпионшип

Ведущие футболисты «Лестера» и главный тренер Клаудио Раньери могут лишиться почти половины своей зарплаты. Игроки имеют соответствующий пункт в своих контрактах.

После прошлогоднего чемпионства, игроки и главный тренер «Лестара» подписали новые соглашения с клубом на улучшенных условиях. Но в этих контрактах была одна опция, в которой говорилось о сокращении зарплаты футболистам до 40% в случае вылета из АПЛ.

Такая опция в контракте есть у Джейми Варди, Рияда Мареза, Дэниэла Дринкуотера, Уэса Моргана и Дэнни Симпсона и у Клаудио Раньери.

Чемпионы Англии сейчас находятся на 16 месте. Всего одно очко отделяет их от зоны вылета.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times