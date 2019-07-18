Игрокам «Черноморца» грозит пять лет тюрьмы

Материалы дела о договорном матче между «Чайкой» и «Черноморцем» переданы на рассмотрение в Следственный департамент МВД. Футболистов «Черноморца» могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Скандальный матч между «Чайкой» и «Черноморцем» состоялся 13 мая. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки». После матча генеральный директор клуба «Урожай» Дмитрий Градиленко заявил, что встреча клубов носила договорной характер.

По итогам проверки, проведенной Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС, был установлен факт сговора, в котором участвовали трое футболистов и главный тренер «Черноморца», а также сам директор «Урожая», который первым заявил о договорном матче.

По версии следствия, Дмитрий Градиленко предложил тренеру «Черноморца» ₽500 тыс. за победу в игре с «Чайкой». В то же время игроки новороссийского клуба получили предложение сдать игру за вознаграждение в размере от ₽1 млн до ₽2 млн от неустановленных лиц.

«Материалы проверки матча «Чайка» — «Черноморец» переданы в Следственный департамент МВД России для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством», — заявили в Следственном департаменте МВД. Действия футболистов «Черноморца» могут быть квалифицированы по п. 3 ст. 184 УК РФ. Санкции по данной статье предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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