Игрок «Халла»: «Леонид Слуцкий впечатлил команду»

Футболист английского «Халла» Дэвид Мейлер рассказал о ходе подготовки клуба к началу сезона в Чемпионшипе. Также полузащитник заявил о новом главном тренере «тигров» Леониде Слуцком.

«Тренировки проходят хорошо, мы набираем форму. Слуцкий впечатлил меня, как и всех остальных. Все парни горят желанием работать с ним.

Мое состояние? Думаю, потребуется еще около трех недель на восстановление после травмы», — заявил Мейлер.

Напомним, российский специалист подписал контракт с «Халлом» в начале лета. Срок данного соглашения — два года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Халл»