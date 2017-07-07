Игрок «Халла»: «Леонид Слуцкий впечатлил команду»

Автор: Дмитрий Темников 0

Футболист английского «Халла» Дэвид Мейлер рассказал о ходе подготовки клуба к началу сезона в Чемпионшипе. Также полузащитник заявил о новом главном тренере «тигров» Леониде Слуцком.

«Тренировки проходят хорошо, мы набираем форму. Слуцкий впечатлил меня, как и всех остальных. Все парни горят желанием работать с ним.

Мое состояние? Думаю, потребуется еще около трех недель на восстановление после травмы», — заявил Мейлер.

Напомним, российский специалист подписал контракт с «Халлом» в начале лета. Срок данного соглашения — два года.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Халл»

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