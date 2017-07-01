Игрок «Вильярреала» Антон Швец подписал контракт с «Ахматом»

Автор: Евгений Морозов 0

Российский футболист Антон Швец стал футболистом грозненского «Ахмата». Его трудовое соглашение рассчитано на четыре года. Подписание 24-летнего игрока прокомментировал президент чеченского клуба Магомед Даудов.

«Антон Швец, в карьере которого были испанские клубы «Сарагоса» и «Вильярреал», тренируется с командой с первого дня сборов. Главный тренер Олег Кононов следил за испанской карьерой игрока, а возглавив «Ахмат» пригласил его на просмотр. Антон быстро адаптировался в коллективе, выкладывается на тренировках, проявляет себя в контрольных матчах. В последней игре он отметился голом в ворота чемпиона Австрии. Играя на позиции опорного полузащитника действует по ситуации: где надо хладнокровно, где надо – жестко. Я поздравляю Антона с подписанием контракта, желаю ему удачи и успехов в нашем клубе!», – написал Даудов.

Футболист является воспитанником московского «Спартака». Большую часть своей карьеры Швец провел Испании, где выступал за вторые команды «Сарагосы» и «Вильярреала».

Фото: Global Look Press
Источник:  ФК «Ахмат» 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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