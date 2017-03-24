Игрок «Шанхай Шеньхуа» дисквалифицирован на шесть месяцев

В матче чемпионата Китая полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн наступил на ногу Акселю Витселю. Теперь Цинь Шэн пропустит полгода.

Цинь Шэн получил полугодовую дисквалификацию, за то, что грубо сфолил на игроке сборной Бельгии Акселе Витселе. Игрок намеренно наступил бельгийцу на ногу, за что был удален с поля.

Напомним, что после этого эпизода, футболиста наказали штрафом в 40 тысяч евро, перевели в резерв и до минимума понизили зарплату.

¡COMO SI FUERA UN NENE!#TevezxFOX | Insólita expulsión de Qin Sheng en un ¡córner a favor! y generó el fastidio de Carlitos… pic.twitter.com/EJAxorML58 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 11, 2017

В текущем сезоне Витсель сыграл все два матча и один раз сумел отличиться.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com