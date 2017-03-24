Игрок «Шанхай Шеньхуа» дисквалифицирован на шесть месяцев

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Аксель Витсель

В матче чемпионата Китая полузащитник «Шанхай Шеньхуа» Цинь Шэн наступил на ногу Акселю Витселю. Теперь Цинь Шэн пропустит полгода.

Цинь Шэн получил полугодовую дисквалификацию, за то, что грубо сфолил на игроке сборной Бельгии Акселе Витселе. Игрок намеренно наступил бельгийцу на ногу, за что был удален с поля.

Напомним, что после этого эпизода, футболиста наказали штрафом в 40 тысяч евро, перевели в резерв и до минимума понизили зарплату.

В текущем сезоне Витсель сыграл все два матча и один раз сумел отличиться.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Никита Пронин

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